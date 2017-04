1947 war auch das Jahr der Waldbrände

Das Jahr 1947, so ist in den Archiven nachzulesen, war vor allem das Jahr gewaltiger Waldbrände: Im Sommer herrschte enorme Hitze und Trockenheit. Die im Zweiten Weltkrieg zerschossenen und verdorrten Fichtenwälder im Bereich Rothe Kreuz/Wahlerscheid standen bis ins obere Perlenbachtal in Flammen. Auch riesige Venngebiete brannten, ebenso die Wälder im Buhlert und im Kalltal. Nachts war der Himmel über der Eifel bedrohlich vom Feuerschein erleuchtet. Erst der Herbstregen schaffte es, die Brände zu löschen.