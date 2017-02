Hochkarätige Volleyballspiele beim Bezirkspokal

Roetgen.

In der Roetgener TV-Halle findet am Sonntag, 19. Februar, ab 11 Uhr die 2. Runde des Bezirkspokals statt. Die 1. Herrenmannschaft des TV Roetgen hat sich hier als frischgebackener Kreispokalsieger direkt qualifiziert und tritt gegen einen Oberligisten aus Köln an, den AVC 93 Köln.