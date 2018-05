Roetgen - Historischer Bildstock soll für die Zukunft bewahrt werden

Roetgen. Einst waren es sieben Stück, jetzt sind es nur noch drei. Die Rede ist von den „Sieben Fußfällen“, die seit dem 17. Jahrhundert auch von den frommen Roetgenern im Dorf errichtet wurden und die man hier liebevoll auch „Heiligenhäuschen“ nennt.

Spendenkonto

wurde eingerichtet Die Kosten für dieses Projekt will der HeuGeVe über Spenden finanzieren. Benötigt werden etwa 4000 Euro. Deshalb bittet der Verein die Roetgener Bevölkerung und alle Interessierten um Spenden. Nach Ende der Arbeit wird ein Bericht mit allen Details und den Namen der Spender veröffentlicht. Wer nicht genannt werden will, sollte das bitte vorher kundtun. Das Spendenkonto bei der Sparkasse Aachen (AACSDE33) lautet: DE70 3905 0000 1071 2538 41.

Vier dieser recht einfachen Bauten sind inzwischen verschwunden: Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wurde eine kleine Kapelle, die damals an der Einmündung der Lammerskreuzstraße mitten auf der heutigen Hauptstraße stand, wegen des Straßenbaus abgerissen. Lediglich ein altes Grabkreuz blieb übrig, das man an die Straßenecke stellte, es ist heute noch vorhanden. Viele halten es fälschlicherweise für das sogenannte Lammerskreuz. Dies stand jedoch bis etwa 1950 als weitere Station in der Mitte der Lammerskreuzstraße und wurde dann aus heute nicht mehr bekannten Gründen entfernt.

Ebenfalls ein „Heiligenhäuschen“ befand sich in der Faulenbruchstraße an der Einmündung der Roetgenbachstraße; auch das verschwand im 20. Jahrhundert. Schließlich gab es noch eine zweite Station im Rommelweg am sogenannten „Hühnerhof“. Man riss sie ebenfalls im 20. Jahrhundert ab.

Die übrig gebliebenen drei stehen heute unter Denkmalschutz, was die Gemeinde Roetgen zwischen 1985 und 1990 auf den Weg brachte. Man findet sie noch im Rommelweg vor Haus Nr. 46, auf der Hauptstraße gegenüber dem „Geeßetempel“ und an St. Hubertus, der katholischen Kirche. Wenn man das Grabkreuz an der Ecke Lammerskreuz-/Hauptstraße dazurechnet, sind es sogar vier Relikte. Sie wurden immer von den Anwohnern und Grundstückseigentümern in Ordnung gehalten und gepflegt; vor allem an Fronleichnam erhielten sie die besondere Aufmerksamkeit der Bevölkerung.

Aus dem Blickfeld geraten

Heutzutage geraten solche „Kleinigkeiten“ leicht aus dem Blickfeld der modernen Lebenswirklichkeit. So geht es auch dem Bildstock an der katholischen Kirche. Deshalb will der Heimat- und Geschichtsverein Roetgen (HeuGeVe) versuchen, sich in Zukunft etwas mehr um diese „Kleindenkmäler“ zu kümmern.

Nach dem „Offermannkreuz“ wollen sich die Mitglieder jetzt um den Bildstock auf der „Kirchbröck“ bemühen. Sein ursprünglicher Standort war für lange Zeit das Haus Johnen unterhalb der Marienkapelle, bis er 1916 an die katholische Pfarrkirche versetzt wurde. Damals erhielt er das Jesus-Bild, was heute hinter dem Gitter der Abdeckung zu sehen ist. Jahrzehnte stand er rechts des Kirchturmes an der Westwand der Kirche.

Als die „Kirchbröck“ neu gestaltet wurde, setzte man ihn an die Begrenzungsmauer des Weges, der rechts zum Seiteneingang der Kirche führt. Diese Mauer reichte damals bis zum halbrunden Kopfstein des Denkmals, so dass man das „Innenleben“ auf der Rückseite nicht sehen konnte. Als dann später die Mauer niedriger gemacht wurde, lag die ziemlich unansehnliche Rückseite vor dem Auge des Betrachters.

Ein besonders interessantes Detail dieses Bildstocks ist ein Chronogramm im Kopfstein des Denkmals, das unter anderem sein Entstehungsjahr, 1744, verrät. Wer darüber Genaueres erfahren will, der kann das in der Arbeit von Elmar Klubert, „Wie alles angefangen hat“, nachlesen. Man findet sie im „Monschauer Land Jahrbuch, 1998“ und in Band I, Eysoldt, des Roetgener Familienbuchs.

Leider hat der „Zahn der Zeit“ sehr intensiv am Denkmal genagt: Es ist nicht nur total verdreckt und voller Flechten, es gab auch mehrere unglückliche Reparaturversuche, die das Aussehen nicht gerade verbesserten. Teile der verwendeten Steine sind durch Wasser und Frosteinwirkung zum Teil mehrfach gebrochen. Das gilt vor allem für die Basisplatte unterhalb der Bildöffnung. Außerdem scheint die Stabilität des Bildstocks gefährdet, so dass man um die Verkehrssicherheit fürchten muss.

Inschrift mit Chronogramm

Der Heimat- und Geschichtsverein Roetgen hat deshalb schon seit 2015 versucht, eine vernünftige Lösung für diese Probleme zu finden. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer, der katholischen Kirchengemeinde Roetgen, hat der Heimat- und Geschichtsverein Roetgen Verhandlungen mit der Denkmalschutzbehörde aufgenommen. Das hat jetzt zu einer Übereinkunft geführt: Das Denkmal kann nach Vorschlägen des Roetgener Steinmetzes Kauper gereinigt, repariert und standfest an gleicher Stelle wieder aufgebaut werden.