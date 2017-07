Himmelsleiter: Auto wird über die Fahrbahn geschleudert

Eifel. Ein Verkehrsunfall auf der Himmelsleiter hat am späten Dienstagnachmittag im Berufsverkehr für Behinderungen gesorgt: Ein Autofahrer verletzte sich leicht als er aus unerklärlichen Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelleitplanke prallte.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 16.24 Uhr unweit von Münsterbildchen. Das Fahrzeug des Mannes, der in Richtung Aachen unterwegs war, geriet demnach aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab.

Der Wagen fuhr zunächst in die Mittelleitplanke dann nach rechts in den Graben und wurde anschließend aus dem Graben wieder rauskatapultiert. An der Mittelleitplanke kam das Auto schließlich zum Stehen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Für die Bergung des Unfallwagens und die Reinigung der Straße musste die Himmelsleiter in Richtung Aachen vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.