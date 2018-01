Nordeifel - Hilfe bei Familienstreit wegen schlechter Noten auf dem Zeugnis

Nordeifel. Die Halbjahreszeugnisse geben nicht in allen Familien Anlass zur Freude. Bei manchen Familien, deren Kinder in der Schule Noten bekommen, führen schlechte Noten zu Streit oder schlechter Stimmung. Der Studienkreis in Monschau und Euskirchen lädt pünktlich zur Vergabe der Halbjahreszeugnisse zur Woche der offenen Tür ein.

Vom 5. bis 9. Februar lädt der Studienkreis Eltern und Schüler zu einer Woche der offenen Tür ein. Das Institut gewährt einen Blick hinter die Kulissen und bietet Interessierten bei Bedarf eine ausführliche Lernberatung an.

„Streit um Noten muss nicht schlecht sein, wenn er dazu führt, dass sich die Eltern mit ihren Kindern über schulische Anforderungen und Ziele austauschen und zu einer gemeinsamen Position kommen“, erklärt Thomas Momotow vom Studienkreis. „Sich aber bei schlechten Noten in gegenseitigen Vorwürfen zu verzetteln, bringt nichts und kostet viel Energie und Motivation.“

Der Studienkreis bietet als Ergänzung zur Förderung in seinen Unterrichtsräumen seit einiger Zeit auch Unterstützung über das Internet an. Den Zugang dazu erhalten die Schüler auch über eine kostenlose Nachhilfe-App. Der Studienkreis Monschau befindet sich in Imgenbroich, Trierer Straße 282.

Informationen zu Beratungszeiten gibt es unter Telefon 0800/ 1111212 und im Internet unter studienkreis.de.