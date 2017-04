Hertha Strauch rutscht auf den fünften Tabellenplatz ab Von: kk

Letzte Aktualisierung: 5. April 2017, 12:49 Uhr

Nordeifel. Ein mageres 1:1 in der Nachholpartie am vergangenen Donnerstag gegen die Zweite des TuS Mützenich und eine 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag bei Germania Freund kostete Hertha Strauch die komfortable Ausgangsposition in der Aachener Kreisliga C4.