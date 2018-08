Strauch - Hertha Strauch lädt ab Sonntag zur Sportwoche ein

Strauch. Der RSV Hertha Strauch 1921 lädt von Sonntag, 12. August, bis Sonntag, 19. August, zur Sportwoche ein. Neben Volleyball und vielen Fußballspielen wird um den Bürgermeisterpokal gespielt.

Begonnen wird am Sonntag, 12. August, um 13.15 Uhr mit einem Volleyballspiel der Damen. Die Erste Mannschaft tritt um 15.30 Uhr gegen Rhenania Eschweiler II an. Mit den Spielen um den Bürgermeisterpokal treffen am Dienstag, 14. August, um 18.30 Uhr in der ersten Runde Hertha Strauch, TV Konzen II, TuS Mützenich II und TuS Schmidt II aufeinander.

Dienstag ist auch Reibekuchentag. Am Donnerstag, 16. August, findet um 18 Uhr ein D-Jugendspiel statt. Die zweite Runde folgt um 19 Uhr mit Germania Eicherscheid II, SV Breinig II und TuS Lammersdorf II. Beim Turnier Kreisliga D treten am Freitag, 17. August, ab 18.30 Uhr Hertha Strauch, TuRa Monschau, SV Nordeifel, SG Bronsfeld/Oberhausen, FC Huppenbroich, TuS Mützenich II und Germania Eicherscheid II aufeinander.

Am Samstag, 18. August beginnt um 14 Uhr das Funturnier. Mit der Heiligen Messe für den Sportverein startet der Sonntag, 19. August, um 10 Uhr. Die B-Jugend spielt um 11 Uhr, um 13 Uhr geht es beim Bürgermeisterpokal um Platz drei, der Sieger wird um 16 Uhr im Endspiel ermittelt. Für die Kinder steht eine große Hüpfburg bereit. An allen Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Cafeteria ist an beiden Sonntagen geöffnet.