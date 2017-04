Helfer für die Ferienspiele gesucht

Nordeifel. Das Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen sucht für seine Sommerferienspiele noch engagierte Helferinnen und Helfer. Wie in den vergangenen Jahren organisiert das Jugendamt mit örtlichen Trägern wieder tolle Ferienangebote für Kinder, die in die zweite Grundschulklasse kommen, bis zu einem Alter von zwölf Jahren.

Besonders das Anmeldeverfahren für die Maßnahme am „Waggon“ in Lammersdorf zeigte jetzt eine hohe Nachfrage und hat schon eine Warteliste. Um allen Kindern einen Platz zu ermöglichen, wird vor allem dort noch personelle Unterstützung benötigt. Unter der Leitung der Sozialpädagogin Miriam Effertz-Kogel gestaltet ein Team von rund 25 Betreuerinnen und Betreuern in den ersten beiden Sommerferienwochen ein ebenso buntes wie kreatives Programm für rund 80 Kinder.

Dabei stehen vor allem der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Gesucht werden vor allem engagierte Übungsleiter aus Vereinen, Inhaber einer Jugendleiter Card (JuLeiCa), Erzieherinnen oder Sozialpädagogen (ggf. in Ausbildung) und auch Mütter und Väter. Alle sollten Freude daran haben, gemeinsam im Team eine tolle Ferienaktion für Kinder zu gestalten.

Weitere Informationen zur Ferienmaßnahme und den Aufgaben der Betreuer gibt es bei Jugendpfleger Ralf Pauli, Telefon 0241/5198-2292 oder per E-Mail an ralf.pauli@staedteregion-aachen.de.