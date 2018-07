Eifel - Heimatverein Mützenich wird 20 Jahre alt

Eifel. Die Liebe zur Eifel und die Verbundenheit mit der Heimat: das zeichnet den Heimatverein Mützenich aus. Jetzt feiern die Vereinsmitglieder sein 20-jähriges Bestehen.

Dazu sind Gäste herzlich eingeladen, am Sonntag, 29. Juli, ab 11 Uhr am und im Dorfmuseum Uraalt Scholl, Ringstraße 4 in Mützenich.

Bei Musik, Getränken und Selbstgebackenem wird der runde Geburtstag des Vereins gefeiert und gesellig beisammen gesessen. Außerdem gibt es Überraschungen.