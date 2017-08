Heimatverein macht sich stark für Glasfaser Letzte Aktualisierung: 14. August 2017, 16:50 Uhr

Roetgen. So mancher rührt in diesen Wochen kräftig die Werbetrommel für die Deutsche Glasfaser GmbH. Der Internetanbieter unternimmt gerade in Roetgen und Simmerath eine sogenannte Nachfragebündelung, um das Interesse der Bürger an schnelleren Anschlüssen zu erkunden.