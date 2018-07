Konzen/Ostbelgien - Heimatverein Konzen auf Exkursion zur Burg Reinhardstein

Konzen/Ostbelgien.

Die diesjährige Exkursion des Heimatvereins Konzen, organisiert vom neuen Geschäftsführer Holger Krings, führte zur Burg Reinhardstein. Gar nicht so weit von Ovifat in Ostbelgien, nahe der Gileppetalsperre, liegt diese Burg in einem Tal und war für Gehbehinderte nur mit Mühen über eine steile Schottergasse zu erreichen.