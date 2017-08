Eifel. Zu einem weiteren Erzählabend „Kalterherberg in früheren Zeiten“ lädt der Heimatverein Kalterherberg alle Mitglieder und Interessierte ein.

Er findet statt am Montag, 7. August, ab 19 Uhr im Vereinsraum des Heimatvereins in der Grundschule Kalterherberg. An dem Abend wird der Heimatverein auf die Geschichte des Stadtteils eingehen und unter anderem historische Fakten mit Bildern verdeutlichen.