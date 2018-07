Konzen - Heimatverein auf den Spuren Karls des Großen

Konzen. Das Konzener Wappen zeigt Karl den Großen, der neben einem Lilienzepter ein Modell des Aachener Doms in den Händen hält. Beim 11. Kinder- und Jugendtag des Heimatvereins Konzen machten sich 16 Kinder, Jugendliche und Betreuer auf den Weg in die Kaiserstadt.

Erster Anlaufpunkt war das Centre Charlemagne, das Heimat- und Geschichtsmuseum der Stadt Aachen. Spannend und kindgerecht führte eine Mitarbeiterin die Gruppe durch die Dauerausstellung, in der die Stadtgeschichte Aachens, von der Römerzeit, über das Mittelalter und die Moderne bis zur heutigen Zeit dargestellt wird.

Die Insignien seiner Macht wurden den Kindern und Jugendlichen an einer Bronzefigur erklärt. Ein Video und ein Modell zeigten, wie der Königshof und der Dom zur damaligen Zeit ausgesehen haben könnten, und auf einer Schautafel waren die Orte und Grenzen des damaligen Reiches dargestellt. Konzen lag in der Mitte des karolingischen Reiches und nicht wie heute am westlichen Rand Deutschlands.

Im Geschichtslabor konnten die Kinder und Jugendlichen das Leben in einer Pfalz im Mittelalter selbst erkunden. Besonders interessant war es, einmal zu erfahren, wie schwer ein Ritterhemd war, welche Kleidung Adelige und Bauern trugen oder was es damals zu essen gab. Ganz praktisch wurde es dann im abschließenden Workshop, bei dem alle Teilnehmer mit einer Gänsefeder und Tinte einen Text in der von Karl dem Großen eingeführten Schrift, der „karolingischen Minuskel“ schreiben durften.

Nach zwei Stunden im Centre Charlemagne wurde die Pause im Elisengarten bei strahlendem Sonnenschein und mit einem leckeren Eis verbracht. Das Wasser vom Elisenbrunnen musste natürlich auch gefühlt, gerochen und probiert werden.

Zum Abschluss ging es dann noch zum Dom. Nachdem man sich mit der Dombaulegende und dem übrig gebliebenen Daumen des Teufels beschäftigt hatte, wurde neben dem Marien- und Karlsschrein auch der Barbarossaleuchter genau unter die Lupe genommen. Wieso die Kette, an dem der Leuchter hängt, nach oben hin nicht dünner wirkt, konnten die Kinder, nachdem die Führerin den Trick verraten hatte, auch erklären. Sie wurde einfach oben dicker geflochten.