Höfen - Heimat- und Eifelverein Höfen feiert sein 30-jähriges Bestehen

Höfen. Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Heimat- und Eifelvereins Höfen gab es Sonntag, 1. Juli, eine Feier am und um das Haus Seebend. Viele Besucher versammelten sich am sonnigen Nachmittag, um mit Vorstand und Ehrengästen gesellige Stunden zu verbringen.

Das Webereimuseum war geöffnet und viele nutzten die Gelegenheit, die Ausstellung im Haus Seebend anzusehen oder auf dem E-Bike-Simulator eine Runde zu drehen.

Vorsitzende Monika Jakobs ließ in ihrer Begrüßung den Werdegang des Vereins Revue passieren und dankte allen Mitgliedern, die durch ihr Engagement den Eifelverein Höfen zu dem gemacht haben, was er heute ist. 27 Mitglieder, die vor 30 Jahren den Verein mit aus der Taufe gehoben haben und ihm bis heute die Treue halten, wurden mit einer Urkunde geehrt.

Seit dem Jahr 1997 ist der Eifelverein Eigentümer des Hauses Seebend. Große Anstrengungen des damaligen Vorstandes und vieler Vereinsmitglieder waren erforderlich, um das Haus für den Verein zu erwerben, in Eigenleistung zu erhalten und in den jetzigen Zustand zu bringen. Unterstützung erhielt der Verein durch die NRW-Stiftung, die EU, den Naturpark Nordeifel und die Stadt Monschau. 2004 errichtete der Verein ein Museum als Anbau mit einer Weberei der Baujahre 1926 bis 1955, wie sie in Höfen bis in die 1970er Jahre in Betrieb war.