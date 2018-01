Konzen - Heilige Könige gehen viel und weit: Konzener Sternsinger sammeln über 3000 Euro

Konzen. Die Heiligen Drei Könige sind in der Vennkrippe in der Konzener Pfarrkirche St. Peter und Pankratius angekommen. Auch die Sternsinger aus Konzen ziehen jedes Jahr als Heilige Drei Könige durch den Ort.

Insgesamt 40 Kinder hatten sich am Freitag, 5. Januar, um 9.30 Uhr in der Kirche eingefunden, um in zwölf Gruppen die Botschaft von Weihnachten zu verkünden, ihr Lied zu singen und den Segensgruß an die Tür zu schreiben und um eine Spende zu bitten.

Nach der Aussendung brachen sie auf zu den vielen und oft weiten Wegen zu den Häusern und Familien in Konzen. Zwischendurch konnten sie sich an einer „Kakaostation“ etwas aufwärmen und ausruhen. Einige Gruppen mussten noch ein zweites Mal los, um die Außenbezirke des Dorfes zu besuchen. Hierzu stand ein „Taxi“ zur Verfügung. Am Sonntagmorgen trafen sich alle um 11 Uhr in ihren Gewändern wieder in der Kirche zum Dankgottesdienst. Pastor Sonnemans informierte noch einmal über den Sinn und das Ziel der Hilfsaktion.

Über das Ergebnis der Dreikönigsaktion in Höhe von 3280,25 Euro sind die kleinen Könige zu Recht stolz. Das gesammelte Geld wird an das Kindermissionswerk in Aachen geschickt. Von dort wird es weitergeleitet, ein Teil für Kinder in Tansania in Afrika und ein anderer Teil für Kinder im Waisenhaus des Bistums Irinjalakuda in Indien.