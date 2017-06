Höfen.

Viele Schülerinnen und Schüler der Heckenlandschule waren sehr aufgeregt, als sie am Samstag zur Schule kamen. „Er war schon um 6 Uhr wach!“, jammerte eine Mutter. Kein Wunder, denn die Kinder sollten an diesem Tag ein Konzert in der Lanxess-Arena in Köln geben.