Roetgen.

Gute Freundinnen waren sie noch nie, die Handballdamen des TV Roetgen und die von Schwarz-Rot Aachen. Egal ob das Derby in der Kaiserstadt oder in Roetgen über die Bühne geht, blutige Nasen gibt es fast immer. Eine Menge verbaler Prügel verteilten beide Teams auch am vergangenen Sonntag, aber es gab auch noch weitere unschöne Szenen.