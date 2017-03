Simmerath.

Ihre diesjährige Mitgliederversammlung hielt die Hansa-Blasmusik Simmerath in ihrem Probenraum in der alten Volksschule Simmerath ab. Blasmusik-Vorsitzender Berthold Wilden begrüßte die zahlreich erschienen Blasmusikantinnen und -musikanten. In dem die gesamte dreijährige Wahlperiode umfassenden Bericht konnte Wilden auf zahlreiche Höhepunkte zurückblicken.