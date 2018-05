Simmerath.

Die neuen Turner der Hansa Simmerath haben jüngst bei den Regionalmeisterschaften des Turngau Aachen in Verlautenheide teilgenommen. Bei den Jüngsten, in der Altersklasse bis 8 Jahre, ging Mattheo Jestädt an den Start. In seinem ersten Wettkampf konnte er sich gegen seine Konkurrenten erfolgreich behaupten und belegte auf Anhieb einen hervorragenden dritten Platz.