Hansa bleibt ein sportliches Schwergewicht

Simmerath.

Erstmals veranstaltete Simmeraths größter Verein, die Hansa-Gemeinschaft 1921 e.V. Simmerath, seine Mitgliederversammlung in den schicken Mensa-Räumlichkeiten der Sekundarschule, wo sich die Hansa-Familie in großer Zahl einfand. Mit 13 Abteilungen und aktuell 965 Mitgliedern dokumentiert der Verein nach wie vor, dass er breit aufgestellt und in der Gemeinde eine sportliche Macht ist.