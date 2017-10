Nordeifel.

Ob die Grätzel-Zelle als kostengünstiger Hoffnungsträger in der Entwicklung der Photovoltaik-Technik infrage kommt und welche Auswirkung die Gewerbegebietserweiterung in Imgenbroich hat, erfassten die Oberstufenschülerinnen Alisa Hahn und Julia Gehlen vom St.-Michael-Gymnasium Monschau in ihren Facharbeiten. „Herausragende Facharbeiten habe Ehre verdient“, befand die Hans-Riegel-Stiftung 2006 und rief den Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis ins Leben.