Handeln, Klönen und Fachsimpeln beim Gartentreff

Roetgen. Die nächste Pflanzen- und Gartenbörse des Roetgener Gartentreffs findet am Samstag, 30. September, von 14 bis 17 Uhr, wie bereits im Frühjahr dieses Jahres wieder rund um das evangelische Gemeindehaus an der Rosentalstraße 12 in Roetgen statt.

Tauschen und Verschenken, Kaufen und Verkaufen, Klönen und Fachsimpeln an der Kaffee- und Kuchentheke: An diesem Nachmittag ist für jede Gartenfreundin und jeden Gartenfreund etwas dabei.

Zum Mitmachen eingeladen sind alle Hobbygärtnerinnen und -gärtner aus der Region, wobei darauf hingewiesen wird, dass dieser Markt nicht gewerblich orientiert ist. Man darf alles rund um den Garten anbieten: Pflanzen, Staudenableger, Sämlinge, Saatgut, eigene Gartenerzeugnisse, Garten-Zeitschriften- und Bücher oder Garten-Flohmarktartikel. Die Teilnahme ist kostenlos, Tische für die Präsentation der Angebote sollten selbst mitgebracht werden.

Die Börse wird organisiert vom Roetgener Gartentreff, einer Gruppe von Hobbygärtnerinnen. Der Gartentreff betreut ein Patenbeet am Markt in Roetgen, für dessen Ausstattung Spenden gesammelt werden. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat zum gärtnerischen Austausch und besucht gemeinsam ausgewählte Gärten in der Umgebung. Kontakt ist möglich per E-Mail an: gartentreff.roetgen@yahoo.de