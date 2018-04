Handballer sind auf Kurs zur Vizemeisterschaft Von: Kurt Kaiser

Letzte Aktualisierung: 19. April 2018, 16:24 Uhr

Roetgen. Nach der Niederlage im Kreispokalendspiel gegen Westwacht Weiden und den Niederlagen in der Oberliga-Meisterschaft in Bocklemünd und Nümbrecht, meldeten sich die Handballdamen des TV Roetgen am Samstag mit einer beeindruckenden Leistung und einem 32:16-Sieg gegen den Tabellennachbarn HSV Frechen zurück.