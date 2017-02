Roetgen.

In der Halle an der Roetgener Rosentalstraße stimmte vor dem Topspiel der Handballdamen des TV Roetgen gegen den Tabellenführer der Handball-Oberliga TSV Bonn fast alles. Die Stimmung in der Halle war gut, die Leistung der Roetgenerinnen hervorragend, leider stimmte aber das Ergebnis nicht.