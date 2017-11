Roetgen - Handballdamen des TV Roetgen verlieren im Pokalfinale gegen Strombach

Roetgen.

Dass man am Samstag im HVM-Pokalendspiel in der Gummersbacher Eugen-Haas-Sporthalle nur als Außenseiter auflief, darüber war man sich bei den Handballdamen des TV Roetgen vorher im Klaren. Gegner TV Strombach spielt in der Nordrhein-Liga und hatte als klassenhöheres Team auch noch den Vorteil, in eigener Halle spielen zu dürfen.