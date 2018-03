Roetgen.

Die Handballfrauen des TV Roetgen scheinen ihre Minikrise gemeistert, denn nach zwei Niederlagen in Folge kehrten sie am vergangenen Samstag mit dem dritten Erfolg in Serie aus der Domstadt heim. Beim MTV Köln landeten die Roetgenerinnen einen 23:18-Sieg und festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz in der Oberliga.