Roetgen.

Beim Derby am vergangenen Spieltag in der Handball-Oberliga war Lisa Cosler mit acht Treffern nicht nur die erfolgreichste Werferin, sie verhinderte mit ihren beiden Last Minute Toren zum 23:23 und 24:24 Endstand auch eine Blamage der rot-gelben Ladies vom TV Roetgen, gegen den bisher noch sieglosen Konkurrentinnen von Westwacht Weiden.