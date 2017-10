Halloween-Fest im Bauernmuseum bietet Spaß für Groß und Klein

Lammersdorf. Vor allem für Kinder sollte es wieder eine spannende, gruselige und schaurig-schöne Veranstaltung werden, wenn am Samstag, 28. Oktober, am Bauernmuseum in Lammersdorf das Halloween-Fest ansteht. Der Ansturm im letzten Jahr hat bewiesen, dass der Verein für Heimatgeschichte und Dorfkultur mit seiner Halloween-Veranstaltung den Nerv eines großen Publikums getroffen hat.

Dass zur schaurigen Festivität nicht nur Kinder in der üblichen Halloween-Kostümierung erscheinen, ist offensichtlich ein Beweis dafür, dass das Event aber auch bei den Erwachsenen beliebt ist.

Georg Schruff, Vorsitzender des Heimatvereins stellt dazu fest: „Offensichtlich hat sich unser Halloween-Fest zu einem beliebten Event entwickelt, wobei es uns freut, dass wir im letzten Jahr auch viele Besucher aus anderen Orten hatten.“

Von 17 bis 20 Uhr hat man vor allem für die Kinder wieder alles im Angebot, was zu Halloween dazugehört. Im Bereich Verköstigung steht von frisch hergestellter Pizza und Flammkuchen aus dem Backhaus (Backes) bis hin zu „gruseligen Getränken“ alles zur Verfügung, was Kindergaumen erfreut. Bei gutem Wetter ist zudem Stockbrotbacken am Lagerfeuer geplant.

Das Unterhaltungsprogramm für die kleinen Halloween-Gespenster umfasst Kürbisse schnitzen, Gruselgeschichten hören, Schwarzlichttheater, schminken, basteln und die allseits beliebte Gruselkammer in der Scheune.

Daneben ist selbstverständlich für die Verköstigung der Erwachsenen gesorgt, so dass die gesamte Familie beim Halloween-Fest im Bauernmuseum auf ihre Kosten kommen wird.

Im Anschluss an das Halloween-Fest folgt der verdiente Lohn für die im Einsatz gewesenen Vereinsmitglieder. Georg Schruff: „Zum Helferfest sind dann alle aktiven Helfer herzlich eingeladen“. Am Folgetag, 29. Oktober, steht auch der letzte Öffnungstag des Bauernmuseums an. Danach geht es bis zum 30. April nächsten Jahres in die Winterpause.