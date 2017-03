Hallenturnier für Juniorenmannschaften an diesem Wochenende Letzte Aktualisierung: 1. März 2017, 13:47 Uhr

Monschau. Das traditionelle Hallenfußballturnier für Juniorenmannschaften der Spielgemeinschaft (SG) Höfen-Rohren-Kalterherberg findet am Samstag, 4. März, und am Sonntag, 5. März, in der Turnhalle der ehemaligen Hauptschule Monschau-Haag statt.