Hallensaison: KoLaEiS siegt bei drei Turnieren

Monschau.

Das letzte Junioren-Turnier der Hallensaison 2016/2017 ging am vergangenen Wochenende in der Sporthalle in Monschau über die Bühne. Dabei hatten die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft Höfen/Rohren/Kalterherberg 28 Mannschaften aus den Fußballkreisen Aachen und Euskirchen sowie aus Belgien zu sechs Turnieren eingeladen.