Konzen - Guter Jugendfußball vor vielen Zuschauern

Konzen.

Während für die Senioren der Meisterschaftsspielbetrieb in vollem Gange ist, stehen für die Junioren erst am kommenden Wochenende die ersten Begegnungen auf dem Programm. Die am vergangenen Wochenende im Sportpark des TV Konzen ausgerichteten Junioren-Turniere des Jugendfördervereins FC Eifel waren somit eine gute Gelegenheit, die Form kurz vor dem Meisterschaftsstart zu testen.