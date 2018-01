Kesternich.

In ihrer Jubiläumssession (66 Jahre) ließen die Kester Lehmschwalbe es in mehrfacher Hinsicht auf ihrer Prinzenproklamation krachen. Ein Spitzenprogramm, bei dem von der ersten bis zur letzten Darbietung ein Höhepunkt den anderen jagte, begeisterte die kostümierten Jecken, so dass im Zelt eine Superstimmung herrschte. Fastelovend pur!