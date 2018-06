Pflanzen können Nitrat nur begrenzt aufnehmen

Pflanzen brauchen Nitrat. Deshalb düngen die Landwirte ihre Felder mit Gülle, um dem Boden wichtige Nährstoffe zuzuführen. Der Nährstoff fördert vor allem das Wachstum der Pflanzen, allerdings können die nur eine gewisse Menge an Nitrat aufnehmen, der Rest bleibt im Boden. So kann es passieren, dass Nitrat in untere Erdschichten und schließlich ins Grundwasser gelangt. Nitrat ist eine Verbindung, die aus Stickstoff und Sauerstoff besteht. Geringe Nitratmengen sind in jedem Boden und im Wasser vorhanden. Allerdings entsteht durch chemische Zerfallsprozesse in der Erde und im menschlichen Körper Nitrit. Eine zu hohe Belastung mit diesem Stoff kann zu Durchblutungsstörungen führen. Für Babys ist er gefährlich, weil er die Sauerstoffversorgung der Zellen schädigt. Vor allem aber entstehen aus Nitriten durch Magensäure Nitrosamine, die krebserregend sind.

In geringen Mengen ist Nitrat nicht schädlich. Jeder Mensch nimmt täglich Nitrate zu sich – zum Beispiel durch Verzehr von Gemüse. Auch ein Nitratgehalt von über 50 Milligramm pro Liter im Trinkwasser ist für Erwachsene zunächst nicht gefährlich; Kinder sollten aber weniger Nitrat zu sich nehmen, so das Bundesamt für Risikobewertung.