Zur Vierzügigkeit fehlen noch drei Kinder

Die Schülerzahl an der Gemeinschaftsgrundschule Roetgen ist weiter gewachsen: 289 Kinder waren es im Jahr 2017, aktuell zählt die Einrichtung 318 Mädchen und Jungen. „Wir erleben einen immensen Zuwachs durch Zuzug“, so Schulleiterin Susanne Bortot.

Für das Schuljahr 2018/2019 liegen bislang 79 Anmeldungen vor, „eine Zahl, die uns nicht freut“, meinte Bortot und erklärte: „Für vier Klassen brauchen wir 82 Anmeldungen. Wir hoffen also, von irgendwo her noch drei Kinder zu bekommen, weil wir sonst drei große Klassen bilden müssen.“ Außerdem müsse die Vierzügigkeit jetzt, also vor der Einschulung erreicht werden; im Nachhinein, also während des laufenden Schuljahrs sei die Erweiterung auf vier Klassen nicht mehr möglich. 76 aktuelle Viertklässler verlassen die GGS im Sommer.

Aktuell unterrichten an der GGS Roetgen 14 Stammkräfte, zwei Vertretungslehrerinnen, eine Sozialpädagogin und eine Sonderpädagogin.

Die Schulleiterin nannte weitere, interessante Zahlen: Vier Kinder wurden vom Schularzt von der Einschulung zurückgestellt, drei dafür vorzeitig angenommen. Drei Kinder wurden von ihren Eltern freiwillig für eine Förderschule angemeldet statt für die GGS, „sie wären aufgrund einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung ohnehin schwer beschulbar gewesen“, berichtete Susanne Bortot.

Vier Kinder an der Grundschule Roetgen haben sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. Generell würden in diesem Bereich „Kinder mit Störungen im sozialen und emotionalen Verhalten die Schule weitaus mehr beschäftigen als ein Rollstuhlfahrer oder Kinder mit Lernschwächen“, hielt Bortot fest.

Auch die OGS erfahre parallel zur steigenden Schülerzahl einen Aufschwung, von 93 auf 106 Kinder sei die Zahl der zu betreuenden Kinder gestiegen. „Die Nachfrage ist hoch, aber das Land bewilligt nur eine Gruppe“, bedauerte Susanne Bortot.