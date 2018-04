Kalterherberg.

Der Abschiedsschmerz war groß, als die Grundschule in Kalterherberg im vergangenen Jahr geschlossen wurde. Am letzten Schultag ließen rund 50 Schulkinder schwarze und weiße Luftballons in Himmel steigen. Die Farben sollten ein Symbol dafür sein, dass Trauer und Hoffnung an diesem Tag ihren Platz hatten.