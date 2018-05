Steckenborn - Grundschüler basteln 60 Vogelkästen

Steckenborn. Im Rahmen des „Leader“-Projekts „DorfBioTop“ in der Region Eifel sind an der Grundschule Steckenborn unter Anleitung der Projektleiterin Henrike Körber von der Biologischen Station der Städteregion Aachen insgesamt 60 neue Nisthilfen entstanden.

Mit Begeisterung schraubten die Klassen 2 und 4 Vogel- und Fledermauskästen zusammen. Die Kleinsten aus dem 1. Schuljahr putzten fleißig Schilfstücke und stellten Blechdosen-Insektenhotels her. Dabei lernten die Schüler nicht nur den gemeinschaftlichen Umgang mit Schraubenzieher, Hammer und Reinigungsbürstchen. Sie erfuhren auch, wie wichtig es ist, neben dem Wohnungsangebot ein Nahrungsangebot zu schaffen.

„Bienen brauchen den Nektar und Pollen der Blumen zum Überleben, und Blumen brauchen die Bestäubung durch Bienen, damit sie sich fortpflanzen können“, so erklärte die Biologin. „Beides müssen wir unterstützen, damit wir unsere bunte Vielfalt im Dorf erhalten.“

Erste Erfolge haben sich bei den Insektenhotels sofort eingestellt. „Die Hälfte der Schilfhalme sind schon verschlossen“ wussten einige Kinder zu berichten. Das Angebot kam an den schönen, sonnigen Tagen genau richtig zur Schlupfzeit der flauschigen, orangeroten Mauerbienen, die derzeit beinahe übereifrig Eier in den neu angebotenen Schilfhalmen unterbringen. Ist ein Schilfhalm mit einer Reihe aus Brutkammern beladen, wird er vorne mit einem Erdpfropfen verschlossen. Im Halm entwickeln sich aus den Eiern Raupen, und sobald diese erwachsen sind, schlüpfen fertige Wildbienen. Dabei wird der Erdpfropfen am Halmende aufgestoßen und hintereinander klettern junge Bienen aus dem Halm. „Ein Putzen der Halme durch den Menschen erübrigt sich. Das regeln die Wildbienen durch Schlüpfen und Wiederbelegen in der Regel selbst“, erklärte Henrike Körber.

Ob die Nistkästen von Vögeln und Fledermäusen ebenso schnell besetzt werden, bleibt abzuwarten. Vögel und Fledermäuse brauchen ein wenig Zeit, um das neue Angebot wahrzunehmen. Ein Vogelkasten und ein Fledermauskasten wurden gemeinschaftlich für das Schulgelände zusammengebaut. Sie stehen nun unter wachsamer Beobachtung der kleinen Naturforscher der Grundschule.

Wer sich für das Anbringen von Nisthilfen in der Region Eifel interessiert, kann sich bei der Biologischen Station der Städteregion Aachen beraten lassen. In der „Leader“-Region Eifel, in Simmerath, Roetgen und Monschau sowie in den Stolberger Dörfern des Vichttals unterstützt das „Leader“-Projekt „DorfBioTop“ Nisthilfen auch finanziell. Kontakt per E-Mail: henrike.koerber@bs-aachen.de. Veranstaltungsangebote, wie zum Beispiel einen Vortrag zum Thema Wildbienen, sind im Internet auf der Homepage der Biologischen Station Aachen unter dem Stichwort „DorfBioTop“ zu finden.