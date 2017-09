Rohren.

Fünf Tage Kirmes – das gibt es längst nicht mehr in allen Orten des Monschauer Landes. In Rohren jedoch ist das Interesse an der heutigen Form des alten Kirchweihfestes ungebrochen hoch und besuchen Einheimische wie Auswärtige mit oder ohne Rohrener Wurzeln die Veranstaltungen.