Großes Jugendturnier des TuS Mützenich in Monschau

Mützenich. Die Jugendabteilung des TuS Mützenich richtet am Wochenende vom 13. bis 15. Januar wieder ihr traditionelles Jugendturnier aus. Gespielt wird in der Sporthalle Auf der Haag in Monschau.

Am Freitagabend ist zunächst ein Turnier für Seniorenmannschaften der Kreisligen C und D angesetzt, damit das Wochenende in der Halle effektiv genutzt werden kann.

Ab 18.15 Uhr spielen die Reservemannschaften aus Lammersdorf, Schmidt, Eicherscheid, Kornelimünster, Brand, Lichtenbusch, Nordeifel und der TuS Mützenich einen Sieger aus. Das Endspiel ist für 21.40 Uhr vorgesehen.

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der Jugend. Die E1-Jugend macht um 9 Uhr den Auftakt, gefolgt von der F1-Jugend, die um 11 Uhr beginnt. Um 14 Uhr startet das Turnier der F2-Mannschaften. Ab 16 Uhr spielen dann fünf B-Jugend-Mannschaften den Sieger aus.

Schlusspunkt am Samstagabend bildet das „Funturnier“ der Mützenicher Ortsvereine im Völkerball. Dazu haben sich sechs Mannschaften angemeldet. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Turnier der E2-Jugend. Um 11.45 Uhr kommen dann die Kicker der Bambini in die Halle. Ab 13.45 Uhr findet das Turnier der D2-Mannschaften statt. Um 16 Uhr spielen die A-Jugendlichen dann das letzte Turnier des Tages.

Der TuS Mützenich wünscht sich gute und faire Spiele in der Sporthalle Auf der Haag. Für das leibliche Wohl der Spieler und Besucher ist gesorgt.