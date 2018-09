Roetgen.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Feuerwehr. Der Brandschutz ist sicher, und auch das Roetgener Ehrenamt wird hier sehr gut präsentiert.“ So beschreibt Bürgermeister Jorma Klauss die Roetgener Feuerwehr, die am vergangenen Sonntag ihren Tag der offenen Tür bei spätsommerlichem Sonnenschein am Gerätehaus feierte.