Simmerath.

Hartmut Kreutz aus Lammersdorf traute seinen Augen nicht, als er sich am letzten Wochenende am frühen Morgen zu einem Spaziergang um den Ort aufmachte. In Höhe des „Fernsehturms“ am Wollerscheider Venn hatten sich auf einer Wiese seltene Gäste niedergelassen.