Umrüstung kostet rund 1,4 Millionen Euro

Das gesamte Umrüstungspaket der Straßenbeleuchtung auf LED in der Gemeinde Simmerath kostet 1,4 Millionen Euro. Diese Summe ist im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Ab dem kommenden Jahr werden dann durch die 40- bis 45-prozentige Energieeinsparung jährlich 60.000 Euro eingespart.

Weiterhin kann die Gemeinde eine jährliche Einsparung von 35.000 Euro bei den Betriebskosten geltend machen. Rein rechnerisch gesehen hat sich die Umrüstung für die Gemeinde Simmerath dann in etwa 14 Jahren bezahlt gemacht. Hinzu kommt dann noch der Umweltfaktor, abgesehen davon, dass vom Gesetz her auf dem Markt nicht mehr zulässige Leuchtmittel hätten ohnehin in Kürze hätten ausgetauscht werden müssen.