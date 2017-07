Monschau.

Der Kammermusikkreis (KMK) Simmerath, von Friedhelm Schütz vor vielen Jahren gegründet und immer noch und weiterhin von ihm dirigiert, ist ein wichtiger Bestandteil der Klassik-Szene im Monschauer Land. In seinem „Sommerabendkonzert“ am Samstag in der Aula des Monschauer Gymnasiums zeigte er sich wiederum als ein Ensemble, das sich ständig neu erfindet.