Monschau-Höfen.

Georg Harth haute es schlichtweg aus den Socken, als er es erfuhr. Kurz bevor die KG Biebesse mit ihrem Prinzenbiwak am letzten Wochenende in die Session startete, hatte der Vorstand der KG die Katze aus dem Sack gelassen: Georg Harth erhält am 29. Januar in Berlin vor großer Kulisse beim Neujahrsempfang vom Bund Deutscher Karneval-Jugend (BDK) die Ehrenamtsauszeichnung „Mensch des Jahres 2017“.