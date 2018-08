Monschau - Gregor Meyle kommt zum Monschau-Festival

Monschau.

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine hervorragende Band im Rücken. So steht der Singer-Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne. Immer dicht dran am Publikum, voller Energie und im launigen Austausch mit seinen Gästen, unternimmt Meyle auch 2018 wieder eine große Sommerreise über die Open-Air-Bühnen, die ihn auch in die Eifel führt.