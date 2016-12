Aachen.

Wer Goldschmied werden will, muss damit leben können, sich die Hände schmutzig zu machen. Der feine Abrieb von Gold und Silber setzt sich als schwarzer, fettiger Staub in jede Rille der Haut. Abwaschen zwecklos. Es ist ein Berufsrisiko. Eines, um das sich niemand mehr sorgen muss, denn wer will heute noch Goldschmied werden?