Letzte Aktualisierung: 5. April 2017, 14:56 Uhr

Monschau. Glasfaser für schnellere Internetverbindungen ist derzeit das Zauberwort in der Nordeifel, da möchte auch die Stadt Monschau den Fuß in die offene Tür bekommen, zumal die Deutsche Glasfaser Netz Entwickung GmbH in Kürze mit den Kommunen Roetgen und Simmerath einen Kooperationsvertrag für den flächendeckenden Breitbandausbau abschließen möchte.