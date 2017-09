Gigantische Kürbisernte in Steckenborn

Eifel. Kürbisse gibt es auch in diesem Herbst viele, aber nur selten finden sich solche Prachtexemplare darunter, wie sie jetzt Walburga Greuel aus Steckenborn in ihrem Hausgarten erntete. 34, 24 und 20 Kilogramm sind die drei Riesenkürbisse schwer, von denen das größte Exemplar 1,60 Meter Umfang aufweist.

Die 83-jährige, die mit den drei Kürbispflanzen, die sie in einer Simmerather Gärtnerei gekauft hatte, eigentlich nur für ein wenig Abwechslung in ihrem kleinen Kartoffelfeld sorgen sollte, staunte nicht schlecht, als die Pflanzen in der zweiten Sommerhälfte gigantische Ausmaße annahmen – und das ohne jede zusätzliche Düngung.

Inzwischen sind die Kürbisse an die Straße gekarrt worden, wo sie, dekorativ vor der Haustür platziert, für einen Blickfang sorgen dürften. Foto: Ulrich Greuel