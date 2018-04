Mützenich/Höfen - Geschichte eines Vogelpärchens bei den Schultheatertagen 2018

Mützenich/Höfen.

„Ein Vogel wollte Hochzeit machen“ – so heißt es am kommenden Freitag und Samstag gleich dreimal in der Aula des Sankt-Michael-Gymnasiums in Monschau. Dort führen am 4. und 5. Mai die Erst- und Zweitklässler der Katholischen Grundschule Höfen-Mützenich das Musical nach der Vorlage des bekannten Kinderliedermachers Rolf Zuckowski auf.