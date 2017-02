Roetgen.

Die Gemeinde Roetgen will in Zukunft ausschließen, dass der Anschein erweckt wird, Gemeinderatsmitglieder könnten einen persönlichen Vorteil aus ihrem Ratsmandat oder aus Funktionen erlangen, die mit ihrem Ratsmandat in unmittelbarem Zusammenhang stehen, auch wenn dies juristisch nicht zu beanstanden wäre. Das teilte Bürgermeister Jorma Klauss im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit.