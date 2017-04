Eicherscheid.

Anfang März fiel das Derby der Fußball-Landesliga zwischen Germania Eicherscheid und Hertha Walheim aus, weil das Flutlicht an der Bachstraße defekt war. Vor der Nachholpartie hatte der Eicherscheider Trainer Bernhard Schmitz aber den richtigen Schalter gefunden und sein Team unter Strom gesetzt, denn von der ersten Minute an erlebten die Zuschauer ein rassiges Derby, in dem Walheim erst in der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) kam.